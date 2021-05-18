Здания бывшего детского дома в г.п. Езерище Городокского района уже в 6-й раз выставлялись комитетом «Витебскоблимущество» на аукцион и в итоге были проданы 17 мая за базовую величину инвестору из новой Зеландии.

Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, в апреле он уже приобрел учебный корпус в Городке, где планирует организовать выращивание и фасовку новой для Беларуси культуры – киноа. В следующем году планирует засеять около 500 га, а в течение ближайших 5 лет – порядка 2-3 тыс. га, планируя занять 18% долю мирового рынка производства семян киноа.

На базе бывшего детского дома инвестор в ближайшие два года планирует организовать уникальное производство виски из семян киноа. На сегодня есть только два аналогичных завода – в США и Австралии.

Также планируется сделать офисное здание наподобие старинного особняка, который он видел в Англии, и открыть мини-отель для отдыхающих – неподалёку расположено живописное озеро.