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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ОТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В БЮДЖЕТ ПОСТУПИЛ 1 МЛРД РУБЛЕЙ
13:20 18.05.2021
Формирование бюджета Гомельской области в январе-апреле 2021 года обеспечивали более 500 тысячи плательщиков, в том числе порядка 19 тысяч организаций, более 30 тысяч индивидуальных предпринимателей и более 451 тысячи физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гомельской области, за январь-апрель 2021 года в бюджет области поступило 1005,3 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 252,7 млн рублей, в местные бюджеты – 752,6 млн рублей.
Около 76% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений пяти налогов: 26,3% – за счет подоходного налога, 15,8% – за счет акцизов, 14,6% – за счет налога на прибыль, 14,4% – за счет налога на добавленную стоимость, 4,7% – за счет налога на недвижимость.
От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области в январе-апреле 2021 года поступило 777,4 млн рублей. На их долю приходится 77,3% общих поступлений.
От организаций негосударственного сектора поступило 178,0 млн рублей (17,7%), индивидуальных предпринимателей – 30,0 млн рублей (3,0%), физических лиц – 19,9 млн рублей (2,0%).
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