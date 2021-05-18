ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ОТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В БЮДЖЕТ ПОСТУПИЛ 1 МЛРД РУБЛЕЙ


13:20 18.05.2021

Формирование бюджета Гомельской области в январе-апреле 2021 года обеспечивали более 500 тысячи плательщиков, в том числе порядка 19 тысяч организаций, более 30 тысяч индивидуальных предпринимателей и более 451 тысячи физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гомельской области, за январь-апрель 2021 года в бюджет области поступило 1005,3 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 252,7 млн рублей, в местные бюджеты – 752,6 млн рублей.

Около 76% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений пяти налогов: 26,3% – за счет подоходного налога, 15,8% – за счет акцизов, 14,6% – за счет налога на прибыль, 14,4% – за счет налога на добавленную стоимость, 4,7% – за счет налога на недвижимость.

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области в январе-апреле 2021 года поступило 777,4 млн рублей. На их долю приходится 77,3% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 178,0 млн рублей (17,7%), индивидуальных предпринимателей – 30,0 млн рублей (3,0%), физических лиц – 19,9 млн рублей (2,0%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.05.2021
валюта курс
EUR 3.0592
USD 2.5180
RUB 3.4103
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0695 +0.0103
USD 2.5161 -0.0019
RUB 3.4151 +0.0048
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0730 3.0780
USD 2.5150 2.5180
RUB 3.4050 3.4140
подробнее

Конвертация в банках
на 18.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2180 1.2220
EUR/RUB 89.9500 90.3000
USD/RUB 73.6500 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте