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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПРОЙДУТ «ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» НА ТЕМУ ДОСТУПНОСТИ РЫНКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ


12:51 18.05.2021

Комитет государственного контроля с 18 по 24 мая 2021 года проведет «горячие линии» во всех областях Беларуси и Минске по вопросу доступности рынков для производителей (в том числе граждан) продукции растениеводства, животноводства, пчеловодства и рыболовства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, жЖители республики и представители субъектов хозяйствования могут высказать критические замечания и конструктивные предложения по совершенствованию работы рынков. Комитет госконтроля предлагает также персоналу рынков высказать свое мнение об имеющихся недостатках и мерах по улучшению работы.

«Горячая линия» 18 мая будет работать в двух регионах: в Гомельской области она организована с 10.00 до 12.00 по тел. 8(0232) 23-83-68; в Брестской области – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по тел. 8(0162) 21-18-40.

Комитет государственного контроля Витебской области будет проводить «горячую линию» по вопросу доступности рынков для производителей сельхозпродукции с 19 по 21 мая. На протяжении трех дней с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 можно позвонить специалистам областного КГК по тел. 8(0212) 37-89-39 и 8(0212) 37-61-49.

На 21 мая проведение «горячей линии» запланировано в двух регионах: в Могилевской области – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по тел. 8(0222) 62-46-30; в Минской области – с 10.00 до 13.00 по тел. 8(017) 374 16 88. Кроме того, информацию о ситуации с реализацией собственной продукции на рынках Минщины можно отправить по электронной почте на адрес областного комитета госконтроля .

В Гродненской области «горячая линия» состоится 24 мая с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по тел. 8(0152) 79-88-13 и 8(0152) 79-88-26.

Жители Минска и регионов республики могут обратиться на «горячую линию» Комитета государственного контроля, которая состоится 20 мая с 10.00 до 13.00 по тел. 8(017) 327-54-09.

Госконтролеры проанализируют поступившую информацию, рассмотрят все изложенные в обращениях факты и конструктивные предложения.
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