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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА НЕДЕЛЮ КВАРТИРЫ В МИНСКЕ ВНОВЬ ПОДЕШЕВЕЛИ


12:39 18.05.2021

Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 10 по 17 мая 2021 года, снизился на 0,1% и составил 1237 $/м2.

Как пишет Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0,4% и на данный момент равна 1302 $/м2.

Таким образом, разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 65 $/м2 в пользу новостроек.

Средняя цена квартир без учета влияния первичного рынка за последние семь дней снизилась на 0,2% и составила 1324 $/м2.

Небольшое снижение цен на квартиры в белорусской столице наблюдается на протяжении двух последних недель.

Динамика объема предложения остается положительной: за неделю количество объявлений о продаже квартир выросло на 0.6%. В наибольшей степени рынок пополнился 1-комнатными квартирами (+1%). «Двушек» и «трешек» за неделю стало больше на 0,5%.

Среди районов города наибольший рост числа объектов демонстрировали Партизанский (+5%) и Октябрьский (+3%). Заметно за последние 7 дней сократилось предложение в Первомайском, Центральном и Фрунзенском районах — минус 2% во всех трех.

Среди типов квартир преобладало небольшое снижение цен на 0,2%-0,3%.

В большинстве районов города наблюдалось снижение цен в пределах 0,5%. Только в Октябрьском и Первомайском районах квадратный метр за последние 7 дней немного вырос в цене.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 800 $/м2 (без изменений), Витебск — 598 $/м2 (-0,2%), Гомель — 623 $/м2 (-0,3%), Гродно — 717 $/м2 (+0,3%), Могилев — 637 $/м2 (-0,5%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 610 $/м2 (+0,1%), Солигорск — 803 $/м2 (+0,4%), Молодечно — 741 $/м2 (-0,6%), Жодино — 730 $/м2 (+0,2%), Слуцк — 593 $/м2 (-0,4%).
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