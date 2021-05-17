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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СНИЗИЛИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ НА 3,6%
12:25 18.05.2021
В январе-апреле 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Беларуси перевезено 117,9 млн тонн грузов, или 96,4% к январю-апрелю 2020 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 39,1 млрд тонно-километров, или 100,5% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-апреле 2021 г. воспользовались 522,4 млн человек, или 88,4% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 5781,5 млн пассажиро-километров, или 84,6% к уровню января-апреля 2020 г.
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