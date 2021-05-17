В январе-апреле 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Беларуси перевезено 117,9 млн тонн грузов, или 96,4% к январю-апрелю 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 39,1 млрд тонно-километров, или 100,5% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-апреле 2021 г. воспользовались 522,4 млн человек, или 88,4% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 5781,5 млн пассажиро-километров, или 84,6% к уровню января-апреля 2020 г.