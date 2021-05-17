Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси возбудил 18 мая уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК Республики Беларусь (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Как сообщает ведомство, ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» в 2019 году получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ), однако организация получила выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Об этом было проинформировано государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий».

Предоставленные ДФР сведения о допущенных обществом нарушениях стали основанием для Наблюдательного совета ПВТ для принятия решения 18 мая 2021 г. об утрате ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с декретом от 22 сентября 2005 г. № 12 «О Парке высоких технологий».

«В результате необоснованного использования ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере», - говорится в сообщении КГК.