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ЭКОНОМИКА РБ


НА ОДНОГО БЕЗРАБОТНОГО В МИНСКЕ ПРИХОДИТСЯ БОЛЕЕ 20 ВАКАНСИЙ


11:39 18.05.2021

На 1 мая 2021 г. на учете в качестве безработных состояло 8,7 тыс. человек, что на 10,1% меньше, чем на 1 мая 2020 г. (9,7 тыс. человек).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, уровень зарегистрированной безработицы на 1 мая 2021 г. составил 0,2% и по сравнению с 1 мая 2020 г. (0,2%) не изменился.

Уровень зарегистрированной безработицы в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях составил 0,3%, Гомельской – 0,2%, Минске и Минской области − 0,1%.

Нанимателями на 1 мая 2021 г. заявлены сведения о наличии 79,4 тыс. свободных рабочих мест, что на 9,5% больше, чем на 1 мая 2020 г. (72,5 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 62,9% от общего числа вакансий (на 1 мая 2020 г. – 60,1%).

При этом в Минске на 1 безработного приходится более 20 вакансий, в Минской области – 15,6 вакансии, Гомельской – 9,5 вакансии, Гродненской – 8 вакансий, Брестской и Могилевской - 5,9 вакансии, Витебской области – 5,3 вакансий на 1 безработного.

В январе-апреле 2021 г. за содействием в трудоустройстве обратилось 42,4 тыс. человек, из которых 22,8 тыс. человек поставлено на учет в качестве безработных.

В январе-апреле 2021 года 29,3 тыс. человек трудоустроено на постоянную работу, 1,5 тыс. человек направлено на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, 10 тыс. человек приняли участие в оплачиваемых общественных работах и 30 семей безработных переселено на новое место жительства и работы.
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