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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 11%
11:15 18.05.2021
В январе-апреле 2021 г. объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 46,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 111% к уровню января-апреля 2020 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 99,5%, в обрабатывающей промышленности – 111,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 112,7% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,4%.
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