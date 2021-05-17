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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 11%


11:15 18.05.2021

В январе-апреле 2021 г. объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 46,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 111% к уровню января-апреля 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 99,5%, в обрабатывающей промышленности – 111,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 112,7% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,4%.
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