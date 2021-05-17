Международная научно-практическая конференция «Веб-программирование и Интернет-технологии (WebConf2021) пройдет 18-21 мая в БГУ.

Мероприятие организуется в очно-заочном формате (ул. Ленинградская, 16, холл 3 этажа. Начало в 9.30).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в научном мероприятии примут участие более 200 исследователей, студентов, магистрантов, преподавателей из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Таджикистана и др. Это представители БГУ, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина и др.

Научный форум организуется в рамках 11 секций. Участники рассмотрят вопросы разработки и дизайна веб-приложений, облачных и серверных технологий, информационных технологий в образовании, а также безопасность и защиту информации и др.

По итогам конференции планируется публикация материалов в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором конференции выступает механико-математический факультет БГУ.