|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ СТАРТУЕТ В БГУ
10:50 18.05.2021
Международная научно-практическая конференция «Веб-программирование и Интернет-технологии (WebConf2021) пройдет 18-21 мая в БГУ.
Мероприятие организуется в очно-заочном формате (ул. Ленинградская, 16, холл 3 этажа. Начало в 9.30).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в научном мероприятии примут участие более 200 исследователей, студентов, магистрантов, преподавателей из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Таджикистана и др. Это представители БГУ, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина и др.
Научный форум организуется в рамках 11 секций. Участники рассмотрят вопросы разработки и дизайна веб-приложений, облачных и серверных технологий, информационных технологий в образовании, а также безопасность и защиту информации и др.
По итогам конференции планируется публикация материалов в Электронной библиотеке БГУ.
Организатором конференции выступает механико-математический факультет БГУ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 17.05.2021
Курсы в банках
на 18.05.2021
Конвертация в банках
на 18.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте