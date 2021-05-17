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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «МИНСКЭНЕРГО» ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ ОСВОИЛО БОЛЕЕ ЧЕМ BR60 МЛН РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ
10:31 18.05.2021
РУП «Минскэнерго» за январь-март 2021 года освоено Br63,5 млн инвестиций, или 9,5% от запланированного на год объема.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в результате введен в эксплуатацию 51 объект на Br36,8 млн.
В том числе схемами автоматического розжига и системой проверки герметичности запорной арматуры дооснащены два котла станционный номер (ст.№)9 и ст№1 котельного цеха №1 Борисова филиала «Жодинская ТЭЦ». Переложено 8,65 км тепловых сетей, в том числе 7,63 км по Минску и 1,02 км — по области. Введено в эксплуатацию 114,18 км линий электропередачи.
Предприятием также до конца года планируется завершить и ввести в эксплуатацию такой значимый объект, как «Минская ТЭЦ-3. Реконструкция очереди 14 МПА».
Всего в текущем году инвестиционной программой РУП «Минскэнерго» запланировано освоение инвестиций в объеме Br675,1 млн.
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