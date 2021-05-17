|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В I КВАРТАЛЕ ПОДРОСЛИ НА 2,9%
10:16 18.05.2021
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в I квартале 2021 г. составили 102,9% к уровню I квартала 2020 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,6%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,2%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 17.05.2021
Курсы в банках
на 18.05.2021
Конвертация в банках
на 18.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте