ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» впервые примет участие в Международной медицинской выставке «Здравоохранение Беларуси-2021», которая пройдет с 18 по 21 мая 2021 года в минском Футбольном манеже (проспект Победителей, 20/2).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставке будет представлен автомобиль для проведения лечебных мероприятий скорой помощи силами врачебной либо фельдшерской бригады, а также транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.

В рамках выставки будет представлен автомобиль «Купава 233150» на базе микроавтобуса МАЗ-365022. «Автомобиль, который разработан совместно со специалистами системы здравоохранения и полностью соответствует всем нормам и требованиям эксплуатации, оснащен дизельным двигателем экологического класса Евро-5 с рабочим объемом 2746 куб см, мощностью 149,6 л.с. Внутри салона, располагается приемное устройство с тележкой-каталкой. Установлены два поворотных кресла, подлокотники и сиденья которых при необходимости складываются для экономии рабочего пространства. Вместительный стеллаж с многочисленными отсеками предназначен для хранения и транспортировки необходимого медицинского оборудования и препаратов.

В автомобиле также установлена система кислородной разводки с унифицированными разъемами и двумя кислородными баллонами и система кронштейнов для проведения внутривенных инфузий.

Кроме того, на крыше скорой помощи размещены два проблесковых маячка синего цвета. Машина оснащена светозвуковой сигнализацией и системой громкоговорителя.

Автомобиль скорой помощи «МАЗ-Купава 233150» может эксплуатироваться в любом из учреждений здравоохранения Беларуси.