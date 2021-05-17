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ЭКОНОМИКА РБ
НАЗНАЧЕНЫ НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ЧЕТЫРЕХ СТОЛИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
09:33 18.05.2021
Назначены новые руководители четырех столичных предприятий. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Согласно информации, КУП «Минскоммунтеплосеть» возглавит Наталия Рощина, которая на протяжении многих лет была заместителем руководителя этого предприятия.
Кроме того, на должность директора КУП «Минскхлебпром» назначен Александр Забелло, директором ГУ «Парковки столицы» стал Сергей Чугреев, ОАО «ГУМ» – Ольга Романова.
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