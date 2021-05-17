Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь-апрель 2021 г. в текущих ценах составил 50,6 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 102,5% к уровню января-апреля 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-апреле 2021 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,4%.