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ЭКОНОМИКА РБ
ВВП БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ ВЫРОС НА 2,5%
09:18 18.05.2021
Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь-апрель 2021 г. в текущих ценах составил 50,6 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 102,5% к уровню января-апреля 2020 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-апреле 2021 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,4%.
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