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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 20 РАЗРАБОТОК ПРЕДСТАВИТ БГУ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ БЕЛАРУСИ-2021»


17:44 17.05.2021

Более 20 разработок представит БГУ на Международной специализированной выставке «Здравоохранение Беларуси-2021», которая пройдет с 18 по 21 мая в Минске в рамках Международного медицинского форума (пр-т Победителей, 20/2).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, на стенде БГУ разместятся фармацевтические препараты, пищевые добавки и медицинское оборудование.

В экспозицию ведущего вуза войдет лекарственное средство «Нитаргал», которое применяется для лечения сердечнососудистых заболеваний. Препарат обладает комбинированным сосудорасширяющим, кардиотропным и антиагрегантным действиями (препятствует тромбообразованию). Также на выставке продемонстрируют антивирусную «Мазь бутаминофеновая 2%» для лечения острых и рецидивирующих форм герпеса. Она имеет противовоспалительный, ранозаживляющий и кровоостанавливающий эффект.

В число разработок вуза войдет реабилитационная медико-спортивная аппаратура. Это напольное биостимулирующее тренажерное устройство для посттравматической реабилитации верхнего плечевого пояса, нижних конечностей и спины. Используется для наращивания функциональной мышечной массы и силы, рассасывания жировых отложений, развития гибкости, улучшения основного обмена, повышения работоспособности и др. На выставке покажут кистевые тренажеры для развития выносливости и роста кистей рук. Они ускоряют процессы регенерации поврежденных тканей, сосудистой, нервной и лимфатической систем.

Кроме того, на стенде БГУ разместятся противоопухолевые препараты «Цисплацел», «Проспиделонг» и «Темодекс», профилактические биопрепараты для борьбы с инфекционными заболеваниями человека, медицинская установка общей гипертермии «Птичь-М», Спирометр МАС-1-ПК, фильтрационные материалы и др.

Ежегодно на выставке свою продукцию представляют более 200 экспонентов из 15 стран мира. Это лидеры в производстве медицинской техники, изделий медицинского назначения, расходных материалов, стоматологического оборудования и фармацевтической продукции.

Международный медицинский форум «Здравоохранение» ежегодно проводится с 1994 года в Минске при поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Включает международную выставку «Здравоохранение Беларуси» и более 50 научно-практических мероприятий. Участники демонстрируют новые достижения и разработки, встречаются с партнерами и потенциальными клиентами, обмениваются опытом с коллегами.
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