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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЧТИ 80% БЮДЖЕТА МИНСКА
17:38 17.05.2021
В Минске в структуре поступлений в бюджет по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики с долей 79,1%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 75,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, на организации государственного сектора приходится 20,9% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,2%, на физических лиц – 1,2%.
В Минске насчитывается 139,0 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 4,6 млрд рублей и 1,2 млрд рублей соответственно.
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