В Минске в структуре поступлений в бюджет по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики с долей 79,1%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 75,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, на организации государственного сектора приходится 20,9% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,2%, на физических лиц – 1,2%.

В Минске насчитывается 139,0 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 4,6 млрд рублей и 1,2 млрд рублей соответственно.