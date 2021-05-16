Комитет государственного контроля Гомельской области 18 мая 2021 года проводит «горячую телефонную линию» по вопросу доступности рынков для производителей (в том числе граждан) продукции растениеводства, животноводства, пчеловодства и рыболовства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля региона, обратиться на «горячую телефонную линию» и задать вопрос можно будет с 10:00 до 12:00 по телефону в Гомеле: 8(0232) 23-83-68.

Каждое обращение, изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.