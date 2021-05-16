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ЭКОНОМИКА РБ
НА АУКЦИОНЕ ПРОДАНЫ ГАЗОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ В ВИТЕБСКЕ И ЛЕПЕЛЕ
16:52 17.05.2021
На аукционе проданы газозаправочные станции в Витебске и Лепеле. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.
Как отмечается, комитет «Витебскоблимущество» выставляет на продажу не только неиспользуемые объекты, но и используемые неэффективно, которые находятся в хорошем ухоженном состоянии. Среди них — автомобильные газозаправочные станции в Витебске (пр-т Московский, 128) и Лепеле (ул.Оршанское шоссе, 2).
АГЗС в Витебске выставлялась на аукцион со снижением цены на 80% и была продана за 19 3971 рублей единственному покупателю – физическому лицу из Жодино. Новый собственник планирует открыть торговый объект и мойку автомобилей.
АГЗС в Лепеле выставлялась на аукцион также со снижением цены на 80% и была продана за 24 957 рублей единственному покупателю – физическому лицу из Лепеля. Покупатель планирует использовать объект и далее как газозаправочную станцию, а также открыть мойку автомобилей.
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