ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ РЕСТОРАТОРЫ СТАЛИ ВНЕДРЯТЬ QR-МЕНЮ


16:20 17.05.2021

Кафе и рестораны Минска переходят на бесконтактное меню.

По данным разработчиков соответствующего сервиса Relax.by, на конец марта QR-меню внедрили 248 столичных заведений. Заказы с «безбумажного» носителя в среднем составляет около 20% от общего количества в месяц.

Переход на бесконтактное меню - один из главных фудтех-трендов 2021 года. Внедрение новой технологии началось с Китая, затем к нему стали присоединяться страны Европы, Америки, Азии. В ноябре 2020 QR-коды в заведениях стали обязательным условием и в столице России. В Украине за отсутствие возможности бесконтактного заказа блюд и напитков предусмотрены штрафы до 170 000 гривен. В Беларуси заведения переходят на QR-меню добровольно, исходя из соображений безопасности и эффективности.

На конец марта 2021 года специалисты Relax.by подключили к сервису QR-меню 248 заведений Минска. Обычно карточки или наклейки с бесконтактными кодами размещают на столах заведения. Сервис включает 2 составляющие: QR-код для сканирования и само электронное меню, открывающееся в мобильном браузере.

Портал Relax.by провел опрос среди своих пользователей, которые регулярно бронируют столики онлайн и активно посещают заведения Минска. В опросе участвовало почти 300 человек.

Портрет респондента — женщина в возрасте 25-39 лет, которая посещает заведения не реже одного раза в месяц и пользуется смартфоном преимущественно с ОС Android.

Согласно данным исследования, почти все опрошенные знают, что такое QR-код. Большинство (63,4%) также знает, что такое QR-меню, однако только четверть сталкивалась с ним в заведениях. Во время пандемии 40,9% опрошенных отдают предпочтение бесконтактному меню из соображений гигиены и безопасности. 58,1% респондентов ответили, что заинтересованы использовать сервис и после окончания пандемии.

Сервис QR-меню появился на Relax.by в октябре 2020 года. За 7 месяцев новую технологию внедрили 248 кафе и ресторанов Минска. Среди них - сеть ресторанов грузинской кухни «Хинкальня», которая подключилась к сервису QR-меню 26 ноября 2020 года. QR-меню подключено в 6 ресторанах сети. Меню во всех заведениях одинаковое, поэтому удалось собрать общую статистику по количеству сканирований QR-кодов.

За 4 месяца использования сервиса гости «Хинкальни» просканировали QR-коды 7 277 раз. Максимальное количество сканирований зафиксировано в январе ― 2627. В марте блюда с помощью бесконтактного меню заказало 21,6% гостей.

Бесконтактное меню придает заведению технологичность, позволяет экономить на внесении изменений в бумажное меню. Кроме того, электронное меню эффективно заменяет собственный сайт, но не требует дополнительных расходов на обслуживание. По словам эксперта по развитию сервисных решений для ресторанов Relax.by Натальи Романовской, белорусским заведениям необходимо побороть страх перед инновациями и активнее перенимать опыт коллег из Украины и других стран.

«Вам нечего терять, ведь сервис прекрасно работает в тандеме с бумажным меню, дополняя его яркими фото, полезной информацией о блюде и калькулятором стоимости, - отметила Наталья Романовская. - Тем более, что внедрение такого сервиса в заведении не требует длительного обучения, временных ресурсов или высоких денежных затрат».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.05.2021
валюта курс
EUR 3.0606
USD 2.5215
RUB 3.4062
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0592 -0.0014
USD 2.5180 -0.0035
RUB 3.4103 +0.0041
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0620 3.0640
USD 2.5200 2.5230
RUB 3.4030 3.4090
подробнее

Конвертация в банках
на 17.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2120 1.2160
EUR/RUB 89.9000 90.0800
USD/RUB 74.0000 74.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте