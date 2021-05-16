Кафе и рестораны Минска переходят на бесконтактное меню.

По данным разработчиков соответствующего сервиса Relax.by, на конец марта QR-меню внедрили 248 столичных заведений. Заказы с «безбумажного» носителя в среднем составляет около 20% от общего количества в месяц.

Переход на бесконтактное меню - один из главных фудтех-трендов 2021 года. Внедрение новой технологии началось с Китая, затем к нему стали присоединяться страны Европы, Америки, Азии. В ноябре 2020 QR-коды в заведениях стали обязательным условием и в столице России. В Украине за отсутствие возможности бесконтактного заказа блюд и напитков предусмотрены штрафы до 170 000 гривен. В Беларуси заведения переходят на QR-меню добровольно, исходя из соображений безопасности и эффективности.

На конец марта 2021 года специалисты Relax.by подключили к сервису QR-меню 248 заведений Минска. Обычно карточки или наклейки с бесконтактными кодами размещают на столах заведения. Сервис включает 2 составляющие: QR-код для сканирования и само электронное меню, открывающееся в мобильном браузере.

Портал Relax.by провел опрос среди своих пользователей, которые регулярно бронируют столики онлайн и активно посещают заведения Минска. В опросе участвовало почти 300 человек.

Портрет респондента — женщина в возрасте 25-39 лет, которая посещает заведения не реже одного раза в месяц и пользуется смартфоном преимущественно с ОС Android.

Согласно данным исследования, почти все опрошенные знают, что такое QR-код. Большинство (63,4%) также знает, что такое QR-меню, однако только четверть сталкивалась с ним в заведениях. Во время пандемии 40,9% опрошенных отдают предпочтение бесконтактному меню из соображений гигиены и безопасности. 58,1% респондентов ответили, что заинтересованы использовать сервис и после окончания пандемии.

Сервис QR-меню появился на Relax.by в октябре 2020 года. За 7 месяцев новую технологию внедрили 248 кафе и ресторанов Минска. Среди них - сеть ресторанов грузинской кухни «Хинкальня», которая подключилась к сервису QR-меню 26 ноября 2020 года. QR-меню подключено в 6 ресторанах сети. Меню во всех заведениях одинаковое, поэтому удалось собрать общую статистику по количеству сканирований QR-кодов.

За 4 месяца использования сервиса гости «Хинкальни» просканировали QR-коды 7 277 раз. Максимальное количество сканирований зафиксировано в январе ― 2627. В марте блюда с помощью бесконтактного меню заказало 21,6% гостей.

Бесконтактное меню придает заведению технологичность, позволяет экономить на внесении изменений в бумажное меню. Кроме того, электронное меню эффективно заменяет собственный сайт, но не требует дополнительных расходов на обслуживание. По словам эксперта по развитию сервисных решений для ресторанов Relax.by Натальи Романовской, белорусским заведениям необходимо побороть страх перед инновациями и активнее перенимать опыт коллег из Украины и других стран.

«Вам нечего терять, ведь сервис прекрасно работает в тандеме с бумажным меню, дополняя его яркими фото, полезной информацией о блюде и калькулятором стоимости, - отметила Наталья Романовская. - Тем более, что внедрение такого сервиса в заведении не требует длительного обучения, временных ресурсов или высоких денежных затрат».