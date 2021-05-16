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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СНИЗИЛОСЬ НА 6,2%
16:07 17.05.2021
В январе-апреле 2021 г. в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 531,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93,2% к уровню января- апреля 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 507,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93,7% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 69,6 тыс. тонн, молока – 298,5 тыс. тонн, яиц получено 142,4 млн штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 93,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 96,9%, яиц – 86,1%.
На 1 мая 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 638,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 222,4 тыс. голов.
Численность свиней составила 337 тыс. голов.
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