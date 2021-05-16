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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В АПРЕЛЕ ВЫРОСЛИ на 1,8%, С НАЧАЛА ГОДА - НА 7,5%
15:32 17.05.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 101,8%, с декабрем 2020 г. – 107,5%,
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 105,1% и 108,5% соответственно, промежуточные товары – 102,2% и 108,7%, потребительские товары – 100,4% и 102,1% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 101,6%, с декабрем 2020 г. – 103,7%, в том числе в растениеводстве – 100,6% и 107,2% соответственно, животноводстве – 101,9% и 102,7% соответственно.
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