Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 101,8%, с декабрем 2020 г. – 107,5%,

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 105,1% и 108,5% соответственно, промежуточные товары – 102,2% и 108,7%, потребительские товары – 100,4% и 102,1% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 101,6%, с декабрем 2020 г. – 103,7%, в том числе в растениеводстве – 100,6% и 107,2% соответственно, животноводстве – 101,9% и 102,7% соответственно.