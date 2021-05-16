Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 мая 2021 года выросло до 377,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 377 тыс. 532 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 367 тыс. 840 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 743 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2711 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1191 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 14 тыс. 315 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 105 тыс. 215 тестов.