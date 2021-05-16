В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в апреле 2021 г. по сравнению с февралем составил 100,7%, с начала года - 104,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в апреле 2021 года к апрелю 2020 года составил 7,3%. За январь-апрель 2021 года цены подскочили к январю-апрелю 2020 года на 7,3%.

Непродовольственные товары в апреле подорожали по сравнению с мартом на 0,7%, с начала года – на 4,4%. При этом годовой рост цен в апреле составил 9,6%. В январе-апреле текущего года к соответствующему периоду 2020 года цены выросли на 9,2%.

Цены на услуги в апреле 2021 г. увеличились по сравнению с мартом на 0,1%, с начала года – на 3,9%. Годовой рост цен в апреле составил 8,2%. За январь-апрель 2021 года к уровню январе-апреля 2020 года услуги подорожали на 8,3%.