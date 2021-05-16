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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В МИНСКЕ ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 1,7%
14:25 17.05.2021
За четыре месяца 2021 года субъектами малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет Минска внесено 2,3 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, всего в Минске зарегистрировано 123,8 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество субъектов увеличилось на 1,7%.
Данным кругом плательщиков обеспечено 39,7% консолидированных поступлений города Минска.
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