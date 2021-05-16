ЭКОНОМИКА РБ

КОЛИЧЕСТВО МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В МИНСКЕ ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 1,7%

14:25 17.05.2021 За четыре месяца 2021 года субъектами малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет Минска внесено 2,3 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, всего в Минске зарегистрировано 123,8 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество субъектов увеличилось на 1,7%. Данным кругом плательщиков обеспечено 39,7% консолидированных поступлений города Минска.