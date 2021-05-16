ЭКОНОМИКА РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ $52,4 МЛН

13:44 17.05.2021 За январь-март 2021 г. в реальный сектор экономики Витебской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $52,4 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (27,1% от всех поступивших инвестиций), Кипра (19,7%), Украины (19,3%), Польши (8,5%), Австрии (7,4%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $48,7 млн, или 92,8% от всех поступивших иностранных инвестиций. За январь-март 2021 г. организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на $40,1 млн. Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (86,5% от всех направленных инвестиций), Польши (6%), Эстонии (4,4%), Латвии (2,3%). На долю прямых инвестиций приходилось 64,8% всех направленных инвестиций за рубеж.