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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ $52,4 МЛН
13:44 17.05.2021
За январь-март 2021 г. в реальный сектор экономики Витебской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $52,4 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (27,1% от всех поступивших инвестиций), Кипра (19,7%), Украины (19,3%), Польши (8,5%), Австрии (7,4%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $48,7 млн, или 92,8% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-март 2021 г. организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на $40,1 млн.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (86,5% от всех направленных инвестиций), Польши (6%), Эстонии (4,4%), Латвии (2,3%).
На долю прямых инвестиций приходилось 64,8% всех направленных инвестиций за рубеж.
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