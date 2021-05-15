На выставке "Здравоохранение Беларуси-2021"» научные организации НАН Беларуси представят около 50 инновационных разработок и технологий для медицины.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, на коллективной экспозиции будут продемонстрированы достижения белорусской науки в области генетики и клеточной иммунотерапии; создании лекарственных субстанций на основе аминокислот и их производных. Ученые представят технологии получения высокоэффективных антисептиков; иммуноферментных наборов и экспресс-тестов для диагностики инфекционных заболеваний, в том числе – для диагностики коронавируса; имплантации стволовых клеток при моделировании патологических процессов в организме, технологии иммунологической диагностики (в том числе оценка клеточного иммунитета против COVID-19) и т.д.

Среди организаций НАН Беларуси, которые примут участие в выставке – Институт генетики и цитологии, Институт биофизики и клеточной инженерии, Институт физиологии, Институт биоорганической химии, Институт физико-органической химии, Институт химии новых материалов, ОАО «НПО Центр», Институт физики и Физико-технический институт.

Крупнейший в Беларуси XXVII Международный медицинский форум «Здравоохранение» состоится в Минске 18-21 мая 2021 г. Он включает масштабную экспозицию и обширную деловую программу. Целью форума «Здравоохранение» является повышение качества медицинского обслуживания населения, эффективности и инновационности национальной системы здравоохранения, развитие отечественной фармацевтической промышленности и производства медицинского оборудования, укрепление международного сотрудничества в медицинской сфере.