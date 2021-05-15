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ЭКОНОМИКА РБ


«ДЕЛОЙТ» ОРГАНИЗУЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИТ-КАМПУС ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ СТУДЕНТОВ


12:57 17.05.2021

«Делойт» в Беларуси организует для студентов 3-4 курсов профильных специальностей вузов и молодых специалистов летнюю стажировку в диджитал-подразделении компании в рамках летнего ИТ-кампуса. Об этом dev.by рассказали в компании.

ИТ-кампус будет работать с середины июня по конец августа. В программе летнего кампуса лекции, вебинары, групповые и индивидуальные задания и практические кейсы. За два с половиной месяца стажеры попробуют себя в разработке проектов с использованием различных стеков технологий, а также смогут поучастввать в обучающих мероприятиях. Лекторами и наставниками выступят ИТ-эксперты «Делойта» со всего СНГ.

«Мы привлекли к разработке программы ИТ-кампуса ведущих специалистов диджитал-направления «Делойта»: ИТ-эксперты со всего СНГ поделятся своим опытом и проведут мастер-классы и вебинары для участников проекта. Лучшие стажеры получат предложение о трудоустройстве в «Делойт», - сообщили в компании.

Набор на летнюю стажировку в ИТ-кампус «Делойта» продлится до 20 мая. Чтобы подать заявку на участие в программе, кандидатам нужно отправить резюме на с пометкой «ИТ-кампус».
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