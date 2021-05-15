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ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ СОСТАВИЛА 3,3%


12:37 17.05.2021

За январь-март 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 3,8%, рентабельность продаж – 3,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 апреля 2021 г. составила 3935,9 млн рублей, в том числе просроченная – 591,4 млн рублей, или 15% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 апреля 2021 г. составила 5806,4 млн рублей, в том числе просроченная – 704,3 млн рублей, или 12,1% от общего объема кредиторской задолженности.
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