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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ ВОЗБУЖДЕНЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК ГРОДНЕНЩИНЫ


12:19 17.05.2021

Органы прокуратуры Гродненской области приступили к проверкам эффективности мер, принятых местными органами власти и руководителями сельхозорганизаций региона в части обеспечения сохранности крупного рогатого скота.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, бригадир производственной бригады в сельскохозяйственной организации Гродненского района 1996 года рождения с января по март 2021 года из иной личной заинтересованности вносила в акты на выбытие животных и отчеты о движении скота и птицы на ферме заведомо ложные сведения об экстренном убое фактически павших животных. На основании указанных официальных документов впоследствии искажались данные государственной статистической отчетности.

Прокуратура Гродненской области возбудила в отношении ее уголовное дело о служебном подлоге по ч.2 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которое для организации расследования направила в управление Слественного коаитета по Гродненской области.

Кроме того, прокурор Свислочского района возбудил уголовное дело в отношении бригадира производственной бригады в животноводстве 1981 года рождения по ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ей инкриминировано то, что она с 14 февраля 2019 года по декабрь 2020 года внесла заведомо ложные сведения и записи о реализации 20 голов КРС в официальные документы, в то время как в действительности эти животные пали. Уголовное дело для проведения предварительного расследования направлено в Свислочский районный отдел Следственного комитета.
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