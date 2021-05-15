Цена продажи неиспользуемого здания библиотеки в д. Новая Мышь Барановичского района возросла в 693 раза и составила Br20,1 тыс.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, на торги было зарегистрировано восемь участников, количество шагов превысило 4,6 тыс.

Начальная цена здания составила одну базовую величину. Стоит отметить, что попытки продажи ранее данного имущества при более высокой начальной цене не принесли результатов.

Покупателем стал индивидуальный предприниматель из Барановичей, который планирует открыть в здании магазин или пункт общественного питания.

В этот же день на подобных торгах продано здание сельского дома культуры, расположенное в д. Малая Своротва Барановичского района, по начальной цене, увеличенной на 5% – за Br91,35.