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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ ДОБЫТЫ ПЕРВЫЕ 45 ТЫС. ТОНН ТОРФА


11:52 17.05.2021

На торфоперерабатывающих предприятиях ГПО «Белтопгаз» стартовал сезон добычи торфа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, первыми в этом году к работам по добыче торфа в апреле приступили 4 из 16 организаций: ОАО «Торфобрикетный завод «Гатча-Осовский», ОАО «ТБЗ Усяж», ОАО «Туршовка», ПУ «Витебскторф» УП «Витебскоблгаз». На 15 мая 2021 г. добыты первые 45 тыс. т торфа.

В сезоне 2021 года организациям торфяной промышленности ГПО «Белтопгаз» предстоит добыть не менее 1,5 млн т торфа, произвести 884,9 тыс. т топливных брикетов и сушенки торфяной, 88,0 тыс. т торфа верхового кипованного и 51,1 тыс. т питательных грунтов.

Как рассказал генеральный директор ГПО «Белтопгаз» Алексей Кушнаренко, степень готовности каждого предприятия отрасли к прохождению сезона добычи торфа 2021 года рассмотрена в апреле месяце на заседании президиума Совета ГПО «Белтопгаз». Заблаговременно подготовлена торфодобывающая техника, созданы запасы топлива, в полном объеме выполнены болотно-подготовительные работы на действующих площадях для добычи торфа.

Специально созданные в объединении комиссии проверяют комплектацию участков добычи торфа средствами измерений, инструментом и инвентарем, готовность бытовых помещений, столовых и мест отдыха работников. Укомплектовываются участки добычи торфа кадрами механизаторов и специалистов, проводятся инструктажи среди мастеров по добыче торфа, машинистов торфодобывающих машин.
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