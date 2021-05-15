На 1 мая 2021 года упрощенную систему налогообложения применяют 93,7 тыс. субъектов хозяйствования Минска, в том числе 25,6 тыс. организаций и 68,1 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких субъектов выросло на 5,5%.

От данной категории плательщиков поступило 272,5 млн рублей, в том числе от организаций – 193,9 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 78,6 млн рублей.