ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА АПРЕЛЬ ВЫРОСЛИ НА 1,8%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 5,5%


10:59 17.05.2021

Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 101,8%, с декабрем 2020 г. – 105,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,9% и 105,7% соответственно, промежуточные товары – 102% и 105,9%, потребительские товары – 100,3% и 102,6% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 100,7%, с декабрем 2020 г. – 108,6%, в том числе в растениеводстве – 101,3% и 109,4% соответственно, животноводстве – 100,5% и 108,4% соответственно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.05.2021
валюта курс
EUR 3.0606
USD 2.5215
RUB 3.4062
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0606 +0.001
USD 2.5215 -0.0041
RUB 3.4062 -0.008
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0560 3.0640
USD 2.5210 2.5250
RUB 3.3980 3.4120
подробнее

Конвертация в банках
на 17.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2100 1.2140
EUR/RUB 89.6000 90.1000
USD/RUB 73.9500 74.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте