Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 101,8%, с декабрем 2020 г. – 105,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,9% и 105,7% соответственно, промежуточные товары – 102% и 105,9%, потребительские товары – 100,3% и 102,6% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 100,7%, с декабрем 2020 г. – 108,6%, в том числе в растениеводстве – 101,3% и 109,4% соответственно, животноводстве – 100,5% и 108,4% соответственно.