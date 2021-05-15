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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА АПРЕЛЬ ВЫРОСЛИ НА 1,8%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 5,5%
10:59 17.05.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 101,8%, с декабрем 2020 г. – 105,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,9% и 105,7% соответственно, промежуточные товары – 102% и 105,9%, потребительские товары – 100,3% и 102,6% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 100,7%, с декабрем 2020 г. – 108,6%, в том числе в растениеводстве – 101,3% и 109,4% соответственно, животноводстве – 100,5% и 108,4% соответственно.
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