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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЛАСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ С 1 ИЮНЯ ВВОДЯТ МЕСТНЫЙ СБОР ЗА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ ТРАНСПОРТОМ


10:50 17.05.2021

Местный сбор за пересечение транспортом государственной границы при выезде из страны с 1 июня введут в Гомельской и Гродненской областях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, сумма сбора с машины не зависит от количества пассажиров. На территории Гомельской и Гродненской областей сбор для транспортных средств до пяти тонн установлен в размере одной базовой величины (29 рублей). Его уплата осуществляется водителем в белорусских рублях до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска.

Сбор уплачивается в доходы соответствующего областного бюджета по месту расположения пунктов пропуска через границу. В случае уплаты сбора в областной бюджет не по месту расположения пункта пропуска, через который пересекается граница, сбор не является уплаченным.

При этом от оплаты налога при наличии подтверждающих документов освобождаются:

водители, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, в также сопровождающие умерших для захоронения

участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

инвалиды I и II групп, а также их сопровождающие;

участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

граждане Беларуси, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.

Стоит отметить, что по решению областных советов депутатов данный перечень может быть расширен.

Документ, подтверждающий уплату сбора, предоставляется в пунктах пропуска сотруднику органов пограничной службы. В тех пунктах пропуска, в которых пограничный контроль осуществляется таможенными органами, документ об оплате предоставляется должностному лицу таможни.

Оплатить сбор можно как до пересечения государственной границы в учреждении банка, так и при пересечении государственной границы в пункте пропуска.

Органы пограничной службы рекомендуют осуществлять оплату сбора до прибытия в пункт пропуска, так как в некоторых пунктах пропуска отсутствуют условия для приема платежей. Кроме того, заблаговременная оплата сбора позволит сократить время пересечения границы.

В документе, подтверждающем уплату сбора, должны быть указаны фамилия плательщика (или наименование организации), сумма и дата оплаты, регистрационный номер транспортного средства, назначение платежа.

В случае оплаты через интернет-банкинг карт-чек можно предъявить в бумажном или электронном виде. Если индивидуальный предприниматель или организация оплатили налог со своего счета, то при выезде за рубеж нужно дополнительно предъявить экземпляр платежной инструкции с отметкой банка.
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