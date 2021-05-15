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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ХОЛДИНГА «БЕЛРЕСУРСЫ» НАРАСТИЛИ В АПРЕЛЕ ТЕМПЫ СБОРА ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
10:11 17.05.2021
За январь-апрель 2021 года организации холдинга «Белресурсы» сократили допущенное в I квартале падение общего физического объема сбора (заготовки) вторичных материальных ресурсов против соответствующего периода прошлого года на 11,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, темп роста составил 99,8% (за январь-март – 88,3%).
По итогам работы 4 месяцев 2021 года увеличены по сравнению с 4 месяцами 2020 года объемы сбора (заготовки) макулатуры (темп роста – 114,9%), резиносодержащих отходов (107,6%).
Хотя организации и сократили за апрель отставание, допущенное по объемам сбора (заготовки) отходов стеклобоя за I квартал на 10,1%, не удалось обеспечить положительную динамику за 4 месяца (темп роста – 98,6%).
Не удалось прирасти и в объемах сбора (заготовки) отходов полимеров и бытовой техники.
Со значительным перевыполнением в целом по холдингу за январь-апрель текущего года обеспечено выполнение задания по поставке в счет республиканских государственных нужд лома и отходов черных и цветных металлов.
Поставлена задача обеспечить положительную динамику общего физического объема сбора (заготовок) вторичных материальных ресурсов в целом по холдингу по итогам работы 5 месяцев.
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