Комитет государственного контроля Гомельской области в 2021 году провел проверки в 43 торговых объектах 9 сетевых ритейлеров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, различные нарушения законодательства при осуществлении розничной торговли выявлены в 74% объектов.

Так, в 27 объектах торговли 4 сетевиков на отдельных товарах, не упакованных производителями (плодоовощная и кулинарная продукция, рыба замороженная, вяленая, соленая), не была указана информация о дате производства и сроках годности, пищевой ценности, условиях хранения, наименовании и месте нахождения изготовителя (импортера).

В 22 объектах 4 субъектов хозяйствования не соблюдались санитарные нормы и правила. В продаже находились фрукты и овощи с признаками недоброкачественности (гниль, увядание и усыхание плодов, прорастание, нарушение целостности кожуры). При этом в 17 магазинах одной торговой сети пищевая продукция, потерявшая качество и товарный вид, реализовывалась под маркой уценки и распродажи.

В торговых объектах 6 сетевых ритейлеров установлены факты увеличения розничных цен свыше 0,2% в месяц на 38 наименований социально значимых товаров (их перечень определен постановлением Совета Министров от 23 февраля 2021 года № 100). По каждому такому факту у субъектов хозяйствования запрошены документы, после анализа которых будут приняты меры реагирования.

Так, в магазине одной торговой сети в марте текущего года розничная цена на консервы из свинины выросла на 30,5%, тазобедренную часть свинины – на 12,5%, муку – на 6,7%, кефир – на 5,4%.

В магазине другой торговой сети в апреле розничная цена на консервы из скумбрии увеличилась на 15,4%, пищевую соль производства Украины – на 14,3%, гречневую крупу – на 13,1%, муку – на 9,1%, рис – на 6,7%.

По результатам контрольно-аналитических мероприятий субъектам хозяйствования выданы рекомендации об устранении нарушений, их выполнение находится на контроле в областном комитете госконтроля. Информация направлена в органы исполнительной власти для принятия мер реагирования.

После повторного мониторинга к административной ответственности привлечено 40 человек и 3 субъекта хозяйствования, они оштрафованы на общую сумму 6,3 тыс. рублей.