ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В 2021 ГОДУ НАРУШЕНИЯ ВЫЯВЛЕНЫ В 74% ПРОВЕРЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ТОРГОВЛИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ


09:42 17.05.2021

Комитет государственного контроля Гомельской области в 2021 году провел проверки в 43 торговых объектах 9 сетевых ритейлеров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, различные нарушения законодательства при осуществлении розничной торговли выявлены в 74% объектов.

Так, в 27 объектах торговли 4 сетевиков на отдельных товарах, не упакованных производителями (плодоовощная и кулинарная продукция, рыба замороженная, вяленая, соленая), не была указана информация о дате производства и сроках годности, пищевой ценности, условиях хранения, наименовании и месте нахождения изготовителя (импортера).

В 22 объектах 4 субъектов хозяйствования не соблюдались санитарные нормы и правила. В продаже находились фрукты и овощи с признаками недоброкачественности (гниль, увядание и усыхание плодов, прорастание, нарушение целостности кожуры). При этом в 17 магазинах одной торговой сети пищевая продукция, потерявшая качество и товарный вид, реализовывалась под маркой уценки и распродажи.

В торговых объектах 6 сетевых ритейлеров установлены факты увеличения розничных цен свыше 0,2% в месяц на 38 наименований социально значимых товаров (их перечень определен постановлением Совета Министров от 23 февраля 2021 года № 100). По каждому такому факту у субъектов хозяйствования запрошены документы, после анализа которых будут приняты меры реагирования.

Так, в магазине одной торговой сети в марте текущего года розничная цена на консервы из свинины выросла на 30,5%, тазобедренную часть свинины – на 12,5%, муку – на 6,7%, кефир – на 5,4%.

В магазине другой торговой сети в апреле розничная цена на консервы из скумбрии увеличилась на 15,4%, пищевую соль производства Украины – на 14,3%, гречневую крупу – на 13,1%, муку – на 9,1%, рис – на 6,7%.

По результатам контрольно-аналитических мероприятий субъектам хозяйствования выданы рекомендации об устранении нарушений, их выполнение находится на контроле в областном комитете госконтроля. Информация направлена в органы исполнительной власти для принятия мер реагирования.

После повторного мониторинга к административной ответственности привлечено 40 человек и 3 субъекта хозяйствования, они оштрафованы на общую сумму 6,3 тыс. рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.05.2021
валюта курс
EUR 3.0606
USD 2.5215
RUB 3.4062
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0606 +0.001
USD 2.5215 -0.0041
RUB 3.4062 -0.008
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0560 3.0640
USD 2.5210 2.5250
RUB 3.3980 3.4120
подробнее

Конвертация в банках
на 17.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2100 1.2140
EUR/RUB 89.6000 90.1000
USD/RUB 73.9500 74.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте