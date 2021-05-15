|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В 2021 ГОДУ НАРУШЕНИЯ ВЫЯВЛЕНЫ В 74% ПРОВЕРЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ТОРГОВЛИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
09:42 17.05.2021
Комитет государственного контроля Гомельской области в 2021 году провел проверки в 43 торговых объектах 9 сетевых ритейлеров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, различные нарушения законодательства при осуществлении розничной торговли выявлены в 74% объектов.
Так, в 27 объектах торговли 4 сетевиков на отдельных товарах, не упакованных производителями (плодоовощная и кулинарная продукция, рыба замороженная, вяленая, соленая), не была указана информация о дате производства и сроках годности, пищевой ценности, условиях хранения, наименовании и месте нахождения изготовителя (импортера).
В 22 объектах 4 субъектов хозяйствования не соблюдались санитарные нормы и правила. В продаже находились фрукты и овощи с признаками недоброкачественности (гниль, увядание и усыхание плодов, прорастание, нарушение целостности кожуры). При этом в 17 магазинах одной торговой сети пищевая продукция, потерявшая качество и товарный вид, реализовывалась под маркой уценки и распродажи.
В торговых объектах 6 сетевых ритейлеров установлены факты увеличения розничных цен свыше 0,2% в месяц на 38 наименований социально значимых товаров (их перечень определен постановлением Совета Министров от 23 февраля 2021 года № 100). По каждому такому факту у субъектов хозяйствования запрошены документы, после анализа которых будут приняты меры реагирования.
Так, в магазине одной торговой сети в марте текущего года розничная цена на консервы из свинины выросла на 30,5%, тазобедренную часть свинины – на 12,5%, муку – на 6,7%, кефир – на 5,4%.
В магазине другой торговой сети в апреле розничная цена на консервы из скумбрии увеличилась на 15,4%, пищевую соль производства Украины – на 14,3%, гречневую крупу – на 13,1%, муку – на 9,1%, рис – на 6,7%.
По результатам контрольно-аналитических мероприятий субъектам хозяйствования выданы рекомендации об устранении нарушений, их выполнение находится на контроле в областном комитете госконтроля. Информация направлена в органы исполнительной власти для принятия мер реагирования.
После повторного мониторинга к административной ответственности привлечено 40 человек и 3 субъекта хозяйствования, они оштрафованы на общую сумму 6,3 тыс. рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 15.05.2021
Курсы в банках
на 17.05.2021
Конвертация в банках
на 17.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте