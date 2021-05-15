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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ОТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛИ НА 14,1%


09:34 17.05.2021

В бюджет Минской области за январь-апрель 2021 года поступило 1466,8 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 392,2 млн рублей, в местные бюджеты – 1074,6 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, сумма поступлений в консолидированный бюджет по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла на 14,1%, или на 181,0 млн рублей в сопоставимых ценах.

В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 385,9 млн рублей, или 26,3% в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) – 271,5 млн рублей (18,5%), налогу на прибыль – 215,6 млн рублей (14,7%), налогу на добавленную стоимость – 213,9 млн рублей (14,6%), акцизам – 58,5 млн рублей (4,0%), налогу на недвижимость – 47,6 млн рублей (3,2%).
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