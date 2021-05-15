Потребительские цены в Витебской области в апреле 2021 года выросли по сравнению с мартом на 0,7%, с начала года – на 4,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в апреле 2021 года к уровню апреля 2020 года потребительские цены подскочили на 7,8%, за январь-апрель текущего года к уровню января-апреля 2020 года – на 7,8%.

Продовольственные товары в апреле 2021 г. по сравнению с мартом подорожали на 0,6%, с начала года – на 4,1%. Цены на продтовары в апреле 2021 года к апрелю 2020 года выросли на 7,3%%, за январь-апрель текущего года к уровню соответствующего периода прошлого года – на 7,3%.

Непродовольственные товары в апреле подорожали по сравнению с мартом на 0,9%, с начала года – на 4,5%. Цены на непродовольственные товары в апреле 2021 года к апрелю 2020 года выросли на 8,5%, за январь-апрель текущего года к уровню января-апреля 2020 года – на 8,6%.

Цены на услуги в апреле по сравнению с мартом изменений не претерпели, но выросли с начала года на 3,9%. Услуги в апреле 2021 года подорожали по сравнению с апрелем 2020 года на 8,5%, в январе-апреле текущего года к январю-апрелю 2020 года – на 8,5%.