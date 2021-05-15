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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ 18 МАЯ НАЧИНАЕТ СВОЮ РАБОТУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ БЕЛАРУСИ-2021»


17:43 15.05.2021

С 18 по 21 мая 2021 года в Минске (пр. Победителей, 20/2) состоится крупнейший в Беларуси Международный медицинский форум «Здравоохранение Беларуси» (BelarusMedica).

Форум ежегодно организуется Министерством здравоохранения совместно с выставочной компанией ЗАО «Техника и коммуникации» (T&C) и включает масштабную экспозицию и обширную деловую программу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в 2021 году на выставочной площадке форума представят свою продукцию и технологии более 150 экспонентов из 6 стран (Беларуси, Венгрии, Германии, России, Украины и Южной Кореи).

Среди участников форума и выставки «Здравоохранение Беларуси» (BelarusMedica) – мировые лидеры в производстве медицинской техники, изделий медицинского назначения, расходных материалов, стоматологического оборудования и фармацевтической продукции.

В деловой программе форума в этом году представлен целый ряд республиканских обучающих семинаров и научно-практических конференций, запланировано обсуждение актуальных проблем здравоохранения и способов их решения в форматах круглых столов, совещаний и панельных дискуссий, а также презентации, семинары участников.

Ключевым событием деловой программы форума станет Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация системы здравоохранения Республики Беларусь» (e-Health). В конференции примут участие представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь, зарубежных министерств и ведомств, международные эксперты Всемирной организации здравоохранения, белорусские и зарубежные специалисты, обладающие уникальными компетенциями и опытом создания систем электронного здравоохранения на национальном уровне.
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