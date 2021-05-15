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ЭКОНОМИКА РБ


ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ $1,9 МЛРД


16:44 15.05.2021

За январь-март 2021 г. в реальный сектор экономики Минска (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $1,9 млрд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, основными инвесторами организаций Минска были субъекты хозяйствования Российской Федерации (39,3% от всех поступивших инвестиций), Кипра (20,2%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (9,1%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $1,8 млрд, или 92,1% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-март 2021 г. организациями Минска (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на $0,8 млрд.

Значительные объемы инвестиций организациями Минска направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (76,4% от всех направленных инвестиций), Украины (6,7%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (4,7%).

На долю прямых инвестиций приходилось 97,2% всех направленных инвестиций за рубеж.
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