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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ УСМОТРЕЛО В ДЕЙСТВИЯХ ВИТЕБСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА


16:07 15.05.2021

В действиях Витебского облисполкома по распределению сельскохозяйственных организаций, осуществляющих поставку молока на основании заключаемых договоров контрактации между конкретными перерабатывающими организациями, Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) усмотрело признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, они противоречат нормам подпункта 2.4 пункта 2 статьи 23 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г.№ 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».

Напомним, что в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 указа от 25 февраля 2020 г. № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области» Витебскому облисполкому предоставлено право по согласованию с Советом министров формировать на территории Витебской области сырьевые зоны на основании договоров об агропромышленном объединении.

При этом стороной такого договора могут выступать только организации, имущество которых находится в республиканской или коммунальной собственности, в которых Республика Беларусь или ее административно-территориальные единицы обладают акциями (долями в уставных фондах) в размере не менее 50 процентов, унитарные предприятия, учредителями которых являются юридические лица с долей республиканской или коммунальной собственности в уставных фондах не менее 50 процентов.

Витебским облисполкомом принято решение от 19 марта 2020 г. № 159 «О формировании сырьевых зон», которым, в том числе, определены сельскохозяйственные организации, осуществляющие поставку молока на основании заключаемых договоров контрактации (приложение 2 к решению). При этом в указанный перечень были включены все сельскохозяйственные организации Витебской области.

В этой связи МАРТ выдало предупреждение Витебскому облисполкому о необходимости прекращения действия приложения 2 к решению и информировании в письменной форме райисполкомов Витебской области, а также сельскохозяйственных организаций, упомянутых в приложении 2, о прекращении действия данного приложения.
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