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ЭКОНОМИКА РБ


БГУ И БЕЛОРУССКИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДПИСАЛИ РЯД СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


15:20 15.05.2021

БГУ и белорусские юридические организации подписали ряд соглашений о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, один из документов касается взаимодействия юридического факультета и Белорусского республиканского союза юристов. Подписи под документом поставили декан Татьяна Михалева и первый заместитель председателя названного объединения Евгений Коваленко.

Второе соглашение предусматривает сотрудничество между юридическим колледжем БГУ и Центром «Медиация и право». Документ закреплен подписями директора Олега Старовойтова и заместителя директора данного центра Ирины Орловской соответственно.

Соглашения предусматривают сотрудничество в сфере образования, науки, правового просвещения и реализации совместных образовательных программ. Запланированы обмен образовательными и научными материалами, совместная подготовка и издание учебно-методических пособий, организация конференций, круглых столов, семинаров и др.

Церемония подписания состоялась 14 мая в рамках закрытия IV Международного фестиваля школьников и студентов «Медиация будущего». На протяжении недели в его работе принимали участие более 200 практикующих медиаторов, юристов, педагогов, психологов, ученых, студентов и учащихся учреждений общего среднего, среднего специального и высшего образования.

Общественное объединение «Белорусский республиканский союз юристов» образовано в 1990 году как Союз юристов БССР. Главной целью его деятельности является содействие процессу формирования правового государства в Беларуси.

Центр «Медиация и право» учрежден Белорусским республиканским союзом юристов и является преемником Центра разрешения конфликтов – первой в нашей стране организации, созданной для развития медиации в 2010 году. Центр ведет работу по совершенствованию законодательства в сфере медиации, реализует специализированные программы подготовки медиаторов в семейной и восстановительной медиации, бизнесе и других сферах.
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