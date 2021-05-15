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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ НЕЗАКОННОГО ПРОВОЗА В ЕАЭС БОЛЕЕ 20 ТОНН ЗАМОРОЖЕННОГО СУБПРОДУКТА
15:13 15.05.2021
Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза более 20 тонн замороженных свиных субпродуктов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской таможне, машина следовала из Литвы через пункт пропуска «Бенякони» под управлением индивидуального предпринимателя, жителя Витебской области.
Среди представленных для оформления товара документов был подан и необходимый при перемещении такого рода продукции ветеринарный сертификат, выданный государственной ветеринарной службой Испании. Вместе с тем в рамках проверочных мероприятий установлено, что в Испании данный сертификат не выдавался.
В соответствии с ч.3 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь Гродненской региональной таможней в отношении индивидуального предпринимателя начат административный процесс. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
Партия субпродуктов возвращена на сопредельную территорию.
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