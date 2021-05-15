Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза более 20 тонн замороженных свиных субпродуктов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской таможне, машина следовала из Литвы через пункт пропуска «Бенякони» под управлением индивидуального предпринимателя, жителя Витебской области.

Среди представленных для оформления товара документов был подан и необходимый при перемещении такого рода продукции ветеринарный сертификат, выданный государственной ветеринарной службой Испании. Вместе с тем в рамках проверочных мероприятий установлено, что в Испании данный сертификат не выдавался.

В соответствии с ч.3 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь Гродненской региональной таможней в отношении индивидуального предпринимателя начат административный процесс. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.

Партия субпродуктов возвращена на сопредельную территорию.