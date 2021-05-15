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ЭКОНОМИКА РБ
СТУДЕНТЫ БГУ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ФИНАНСОВОГО КОНКУРСА BSU FINANCE CHALLENGE
14:19 15.05.2021
Студенты БГУ стали призерами Финансового конкурса BSU Finance Challenge, который завершился 12 мая в БГУ и проходил на английском языке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, победителей определяли в командном и индивидуальном зачетах.
Среди индивидуалов лучшим стал третьекурсник факультета прикладной математики и информатики Алексей Ивашко. Второго места удостоен студент Белорусского государственного экономического университета Александр Ноздрин, а третьего – третьекурсник экономического факультета БГУ Роман Зуенок.
Участниками командного зачета стали сборные в составе студентов из различных университетов. Это было обусловлено содержанием заданий, выполнение которых требовало знаний в области экономики, финансов и IT-сферы. Командный пьедестал был распределен среди сборных, представленных студентами из БГУ, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники и БГЭУ.
Всего было подано 51 индивидуальная и 27 командных заявок от студентов из Беларуси и Литвы.
В индивидуальном зачете выполнялся тест из 180 вопросов, максимально приближенных к заданиям международного экзамена в области финансов CFA Level 1. Команды анализировали деятельность компании и разрабатывали от ее имени предложения инвесторам.
Победителей наградили памятными призами, а также им предоставлена возможность пройти стажировку в белорусских отделениях Альфа-банка и KPMG.
Организатором конкурса выступил факультет международных отношений БГУ с целью привлечения студентов к изучению финансовой и инвестиционной деятельности, оказания помощи молодым финансовым аналитикам в совершенствовании профессиональных навыков, подготовки белорусских обучающихся к участию в Международном финансовом конкурсе CFA Institute Research Challenge.
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