Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 мая 2021 года выросло до 374,7 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 374 тыс. 714 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 365 тыс. 255 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1382 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2691 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1363 человека, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 19 тыс. 359 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 070 тыс. 189 тестов.