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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ВПК БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ ТОВАРОВ И УСЛУГ ЗА I КВАРТАЛ НА 11%
13:39 15.05.2021
Темп роста экспорта товаров и услуг в системе организаций Госкомвоенпрома Беларуси за I квартал 2021 года составил 111% к январю-марту 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, достигнуто положительное сальдо внешней торговли.
В I квартале 2021 года объем производства промышленной продукции (работ, услуг) к январю-марту 2020 года составил 126,1%.
Сохраняется высокий уровень инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции. Ее доля по итогам января-марта 2021 года составила 45,7%.
Чистая прибыль организаций Госкомвоенпрома за январь-март 2021 года составила 344,5% от плана. За I квартал 2021 года рентабельность продаж по организациям Госкомвоенпрома обеспечена на уровне 20,6%.
В текущем году организациями Госкомвоенпрома продолжается реализация задачи по повышению уровня оплаты труда работников. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в целом по организациям Госкомвоенпрома за январь – март 2021 года достигла 1783,5 рубля, темп роста составил 108,9%.
Объем инвестиций в основной капитал по системе Госкомвоенпрома в январе-марте 2021 года составил 199,2% от плана.
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