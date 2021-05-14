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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРОЕКТИРУЕТСЯ ЧЕТЫРЕ НОВЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЯ
12:56 15.05.2021
В настоящее время в столице проектируется четыре новых студенческих общежития. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Как рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время встречи со студентами и преподавателями БГЭУ, три из них начнут строить в нынешнем году.
Владимир Кухарев также проинформировал о том, что Мингорисполком возобновит премирование лучших студентов столичных вузов. Такая практика существовала до 2015 года.
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