В настоящее время в столице проектируется четыре новых студенческих общежития. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Как рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время встречи со студентами и преподавателями БГЭУ, три из них начнут строить в нынешнем году.

Владимир Кухарев также проинформировал о том, что Мингорисполком возобновит премирование лучших студентов столичных вузов. Такая практика существовала до 2015 года.