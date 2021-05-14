ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


УСАДЬБА ШЛЯХТИЧЕЙ РДУЛТОВСКИХ В МЕСТЕЧКЕ СНОВ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ НА ПРОДАЖУ


12:10 15.05.2021

Один из крупнейших в Беларуси дворцово-парковых ансамблей - усадьба шляхтичей Рдултовских в местечке Снов - выставляется на продажу для дальнейшего развития объекта либо в туристический комплекс, либо в учреждение бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполкома, исторический памятник начала 19 века - произведение архитектора Бронислава Тычецкого - сохранился в хорошем состоянии. Внешне строение полностью аутентичное, с сохраненными колоннами, первозданными лепниной и розетками.

Особое достоинство усадьбы - парковая территория в 12 гектаров - со стародавними посадками деревьев и каскадом прудов. В денежном эквиваленте - привлекательный для инвестиций объект - оценивается примерно в 715 тысяч белорусских рублей.

Архитектурный ансамбль Рдултовских не имеет капитальных повреждений. Сегодня он законсервирован и находится под охраной государства.

С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.05.2021
валюта курс
EUR 3.0596
USD 2.5256
RUB 3.4142
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0596 -0.0023
USD 2.5256 -0.0071
RUB 3.4142 +0.008
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0570 3.0640
USD 2.5200 2.5250
RUB 3.4020 3.4100
подробнее

Конвертация в банках
на 15.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2090 1.2150
EUR/RUB 89.7000 90.2000
USD/RUB 73.9000 74.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте