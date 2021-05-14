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ЭКОНОМИКА РБ
УСАДЬБА ШЛЯХТИЧЕЙ РДУЛТОВСКИХ В МЕСТЕЧКЕ СНОВ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ НА ПРОДАЖУ
12:10 15.05.2021
Один из крупнейших в Беларуси дворцово-парковых ансамблей - усадьба шляхтичей Рдултовских в местечке Снов - выставляется на продажу для дальнейшего развития объекта либо в туристический комплекс, либо в учреждение бизнеса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполкома, исторический памятник начала 19 века - произведение архитектора Бронислава Тычецкого - сохранился в хорошем состоянии. Внешне строение полностью аутентичное, с сохраненными колоннами, первозданными лепниной и розетками.
Особое достоинство усадьбы - парковая территория в 12 гектаров - со стародавними посадками деревьев и каскадом прудов. В денежном эквиваленте - привлекательный для инвестиций объект - оценивается примерно в 715 тысяч белорусских рублей.
Архитектурный ансамбль Рдултовских не имеет капитальных повреждений. Сегодня он законсервирован и находится под охраной государства.
С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.
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