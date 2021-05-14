В 1 квартале 2021 года в Витебской области продолжилась тенденция роста количество «самозанятых» физических лиц, уплачивающих единый налог.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, наибольшее число плательщиков единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц осуществляли деятельность в Витебске, Орше, Полоцке и Новополоцке.

Основной рост числа плательщиков произошел за счет граждан, осуществлявших парикмахерские и косметические услуги, репетиторство, реализацию котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки). В сравнении с 1 кварталом 2020 года их количество увеличилось на 8% до 3451 человек.