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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ТЕНДЕНЦИЯ РОСТА КОЛИЧЕСТВО «САМОЗАНЯТЫХ» ФИЗЛИЦ
11:57 15.05.2021
В 1 квартале 2021 года в Витебской области продолжилась тенденция роста количество «самозанятых» физических лиц, уплачивающих единый налог.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, наибольшее число плательщиков единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц осуществляли деятельность в Витебске, Орше, Полоцке и Новополоцке.
Основной рост числа плательщиков произошел за счет граждан, осуществлявших парикмахерские и косметические услуги, репетиторство, реализацию котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки). В сравнении с 1 кварталом 2020 года их количество увеличилось на 8% до 3451 человек.
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