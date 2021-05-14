ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» поставило автобус МАЗ-303065 для автопарка Молодечно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, низкопольный автобус МАЗ 303 стал первой моделью третьего поколения автобусов Минского автомобильного завода. Он включает в себя откидной трап для заезда инвалидной коляски с ручкой, систему наклона кузова «Книлинг» для облечения посадки/высадки пассажиров, оборудование для крепления инвалидной коляски. Изменен и салон: увеличен проход, изменены посадочные места, их расположение и количество.

Машина оборудована современными системами отопления и кондиционирования салона, розетками USB на каждом ряду сидений, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, системой видеонаблюдения, монитором системы медиа-информирования, электронной системой пожаротушения и звуковым сигналом заднего хода. В салоне – 30 мест для сидения, общая пассажировместимость – 105 человек.